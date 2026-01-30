Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили назвал «эмоционально травмированными» недовольных слиянием крупнейших вузов


30.01.2026   16:54


Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «эмоционально травмированными» граждан, которые вышли протестовать против планируемого слияния Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили и Грузинского технического университета.

«Мы увидели тех самых привычных фигурантов, у которых, как правило, в такие моменты начинается эмоциональный кризис, и которые используют каждый подобный повод, чтобы выплеснуть ненависть. Мы видели это и вчера – целый каскад злобы и ненависти, исходящий от этих людей. Мы ничем не можем им помочь. Эти люди замкнуты в «пузыре» собственной эмоциональной травмы. Неважно, что происходит, по любому вопросу у них автоматически начинается извержение злобы и ненависти. Это эмоционально травмированные люди, которые реагируют исключительно ненавистью и агрессией», – заявил Папуашвили.

В правящей партии «Грузинская мечта» настаивают, что объединение вузов позволит превратить ТГУ в ведущий академический и научный центр регионального уровня. По словам Папуашвили, для студентов «ничего не изменится», и они просто «будут учиться в одном большом университете».

Критики инициативы, в свою очередь, предупреждают о рисках утраты академической автономии и исторической идентичности обоих университетов. Также остается неясным, как в случае слияния будет выстроено финансирование объединенного вуза и приведет ли реформа к сокращению числа бюджетных мест, которые ранее распределялись между двумя отдельными университетами. Некоторые наблюдатели не исключают, что за инициативой может стоять интерес властей к университетским зданиям, расположенным в центральных районах Тбилиси.

В четверг сотни человек собрались на акцию протеста против планов правительства по объединению двух ведущих государственных вузов страны. Аналогичные акции проходят в Тбилиси сегодня.


Источник: Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна