Папуашвили: иностранное финансирование политики должно контролироваться государством
30.01.2026 16:55
Спикер парламента от «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили заявил, что финансируемая из-за рубежа политическая деятельность в Грузии продвигает «вредные повестки» и происходит без согласия общества.
Комментируя готовящиеся поправки к закону о грантах, Папуашвили заявил, что любой, кто тратит деньги на политическую деятельность в стране, «должен хотя бы спросить грузинский народ».
«Мы не чья-то колония, чтобы кто-то приходил сюда и всё устраивал по собственным правилам. Это как выбить дверь, войти и начать переставлять мебель, нравится это людям или нет»,
— сказал он, задавшись вопросом, кто спрашивает грузинское общество перед финансированием политических процессов в стране.
Заявление прозвучало на фоне продвижения поправок, вводящих уголовную ответственность за иностранное финансирование политической или общественной деятельности без одобрения правительства.
Почти любые поступления средств из-за рубежа могут быть признаны попыткой влияния на общественную жизнь и потребуют разрешения государства. За нарушения предусмотрены штрафы, общественные работы или лишение свободы до 12 лет.
