Зурабишвили: Решение ОБСЕ задействовать «Московский механизм» это важный этап для тех, кто борется


30.01.2026   19:03


Решение ОБСЕ задействовать «Московский механизм» для Грузии это важный этап, мир смотрит на нас, грузинский народ продолжает протест – подотчетность придет, - об этом в соцсети написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Решение ОБСЕ задействовать «Московский механизм» для Грузии это важный этап для тех, кто борется, чтобы не допустить превращения Грузии в государство российской модели.

Беспрецедентные нарушения прав человека, уничтожение демократических институтов будут не только осуждены, но и оценены. Мир наблюдает за нами, грузинский народ продолжает протест – подотчетность придет!», - пишет Зурабишвили.


