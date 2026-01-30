Зурабишвили: Решение ОБСЕ задействовать «Московский механизм» это важный этап для тех, кто борется

30.01.2026 19:03





Решение ОБСЕ задействовать «Московский механизм» для Грузии это важный этап, мир смотрит на нас, грузинский народ продолжает протест – подотчетность придет, - об этом в соцсети написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Решение ОБСЕ задействовать «Московский механизм» для Грузии это важный этап для тех, кто борется, чтобы не допустить превращения Грузии в государство российской модели.



Беспрецедентные нарушения прав человека, уничтожение демократических институтов будут не только осуждены, но и оценены. Мир наблюдает за нами, грузинский народ продолжает протест – подотчетность придет!», - пишет Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





