ЕС продолжает обсуждать санкции против властей Грузии на фоне новых ограничительных инициатив

Евросоюз продолжает обсуждения санкций в отношении властей Грузии. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сегодня на брифинге.



«Продолжаются дальнейшие обсуждения санкций в отношении лиц, ответственных за демократический откат «Грузинской мечты» и нарушения прав человека», – сказала она.



По словам Хиппер, последние инициативы властей страны являются «частью крайне неблагоприятного курса в отношении протестующих, журналистского сообщества и любых голосов, выступающих за демократию».



На этой неделе «Грузинская мечта» анонсировала очередное ужесточение законодательства, связанного с деятельностью СМИ, НПО, политических партий и экспертов, которые работают с иностранными структурами. Инициатива расширяет действие закона о грантах, требуя согласования с правительством любого зарубежного финансирования, и вводит уголовную ответственность за несоблюдение требований, в том числе за лоббирование за рубежом.



Одновременно готовятся поправки в закон «О политических объединениях граждан», которые запретят членство в партиях сотрудникам организаций, более 20% доходов которых поступает из-за границы. Контроль за финансовой деятельностью партий также усилят. Так, например, за отмывание денег для политической деятельности предлагается давать от 9 до 12 лет тюрьмы.



Власти объясняют меры борьбой с «финансированием беспорядков», тогда как оппозиция и эксперты критикуют инициативу как репрессивную и потенциально затрагивающую широкий круг независимых организаций, активистов и аналитиков.



Ранее «Грузинская мечта» уже принимала ряд схожих инициатив, включая закон об иноагентах. В ответ ЕС понизил уровень политических контактов, приостановил прямую финансовую помощь грузинским властям на сумму более 120 млн евро и заморозил 30 млн евро поддержки оборонного бюджета. Также был приостановлен безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.





