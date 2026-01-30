|
|
|
ЕС продолжает обсуждать санкции против властей Грузии на фоне новых ограничительных инициатив
30.01.2026 20:13
Евросоюз продолжает обсуждения санкций в отношении властей Грузии. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сегодня на брифинге.
«Продолжаются дальнейшие обсуждения санкций в отношении лиц, ответственных за демократический откат «Грузинской мечты» и нарушения прав человека», – сказала она.
По словам Хиппер, последние инициативы властей страны являются «частью крайне неблагоприятного курса в отношении протестующих, журналистского сообщества и любых голосов, выступающих за демократию».
На этой неделе «Грузинская мечта» анонсировала очередное ужесточение законодательства, связанного с деятельностью СМИ, НПО, политических партий и экспертов, которые работают с иностранными структурами. Инициатива расширяет действие закона о грантах, требуя согласования с правительством любого зарубежного финансирования, и вводит уголовную ответственность за несоблюдение требований, в том числе за лоббирование за рубежом.
Одновременно готовятся поправки в закон «О политических объединениях граждан», которые запретят членство в партиях сотрудникам организаций, более 20% доходов которых поступает из-за границы. Контроль за финансовой деятельностью партий также усилят. Так, например, за отмывание денег для политической деятельности предлагается давать от 9 до 12 лет тюрьмы.
Власти объясняют меры борьбой с «финансированием беспорядков», тогда как оппозиция и эксперты критикуют инициативу как репрессивную и потенциально затрагивающую широкий круг независимых организаций, активистов и аналитиков.
Ранее «Грузинская мечта» уже принимала ряд схожих инициатив, включая закон об иноагентах. В ответ ЕС понизил уровень политических контактов, приостановил прямую финансовую помощь грузинским властям на сумму более 120 млн евро и заморозил 30 млн евро поддержки оборонного бюджета. Также был приостановлен безвизовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна