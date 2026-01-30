Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Попхадзе: Я уверен, что оценки ОБСЕ будут объективными и они сделают оценки основой для других организаций


30.01.2026   20:53


Я уверен, что оценки ОБСЕ будут объективными и они сделают оценки основой для других организаций, - заявил член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе, откликаясь на решение ОБСЕ о задействовании «Московского механизма».

В программе «Резюме» на канале «Палитраньюс» Гедеван Попхадзе отметил, что активация «Московского механизма» повлечет результаты.

«ОБСЕ никогда не действует жесткими шагами. [У нас не должно быть] ожиданий, что вчера митинг разогнали, а завтра будут санкции. Я исключаю, чтобы это был разовый акт одной конкретной международной организации, на самом деле это создает для нас пространство возможностей. Де-факто власть больше не признает правовые рамки, ведет себя абсолютно разнуздано, очень цинично и отвратительно. В этой стране права человека фактически попраны, но необходимо задействовать международные механизмы, которые будут этому противодействовать, необходимо предпринять соответствующие шаги. Этот шаг [активация «Московского механизма»] можно рассматривать как пространство таких возможностей. Я уверен, что оценки ОБСЕ будут объективными, и они будут использовать эти оценки в качестве основы для других организаций, многие используют их оценки. Я считаю, что результаты последуют очень быстро, просто это должна понимать и другая сторона - та сторона, для которой готовится соответствующая правовая оценка. Сомневаюсь, что они что-то понимают, потому что там очень закрытая система», - сказал Гедеван Попхадзе.


