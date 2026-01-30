Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили вручил Орден Чести 9 сотрудникам «Тбилисской транспортной компании»


30.01.2026   21:31


На мероприятии, посвященном 60-летию Тбилисского метрополитена, Михаил Кавелашвили на основании совместного представления премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил государственной наградой – Орденом Чести 9 сотрудников ООО «Тбилисская транспортная компания».

Как сообщает пресс-служба, на мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также представители исполнительной, законодательной и местной власти.

Как отметил Михаил Кавелашвили в своем выступлении, метро является основным транспортным средством в Тбилиси, которое на протяжении шести десятилетий соединяет различные районы города и обеспечивает безопасное передвижение горожан.

«За прошедшие годы метрополитен оказал значительное положительное влияние на развитие города.

Он уменьшил нагрузку на дороги, сэкономил время горожан, улучшил экологическую ситуацию и способствовал экономическому и социальному развитию столицы», - отметил Михаил Кавелашвили.

Михаил Кавелашвили поблагодарил всех, кто ежедневно заботится о безопасной и бесперебойной работе Тбилисского метрополитена.


