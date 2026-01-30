Кавелашвили вручил Орден Чести 9 сотрудникам «Тбилисской транспортной компании»

На мероприятии, посвященном 60-летию Тбилисского метрополитена, Михаил Кавелашвили на основании совместного представления премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил государственной наградой – Орденом Чести 9 сотрудников ООО «Тбилисская транспортная компания».



Как сообщает пресс-служба, на мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также представители исполнительной, законодательной и местной власти.



Как отметил Михаил Кавелашвили в своем выступлении, метро является основным транспортным средством в Тбилиси, которое на протяжении шести десятилетий соединяет различные районы города и обеспечивает безопасное передвижение горожан.



«За прошедшие годы метрополитен оказал значительное положительное влияние на развитие города.



Он уменьшил нагрузку на дороги, сэкономил время горожан, улучшил экологическую ситуацию и способствовал экономическому и социальному развитию столицы», - отметил Михаил Кавелашвили.



Михаил Кавелашвили поблагодарил всех, кто ежедневно заботится о безопасной и бесперебойной работе Тбилисского метрополитена.





