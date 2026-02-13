|
|
|
Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности
13.02.2026 11:34
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференция по безопасности.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
«В рамках конференции глава внешнеполитического ведомства проведёт встречи с министрами иностранных дел других стран, представителями международных организаций, а также примет участие в панельной дискуссии», — говорится в сообщении ведомства.
62-я Мюнхенская конференция по безопасности открывается сегодня и завершится 15 февраля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна