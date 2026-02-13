Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности

13.02.2026 11:34





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференция по безопасности.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



«В рамках конференции глава внешнеполитического ведомства проведёт встречи с министрами иностранных дел других стран, представителями международных организаций, а также примет участие в панельной дискуссии», — говорится в сообщении ведомства.



62-я Мюнхенская конференция по безопасности открывается сегодня и завершится 15 февраля.





