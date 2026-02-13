Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности


13.02.2026   11:34


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 62-й Мюнхенской конференция по безопасности.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

«В рамках конференции глава внешнеполитического ведомства проведёт встречи с министрами иностранных дел других стран, представителями международных организаций, а также примет участие в панельной дискуссии», — говорится в сообщении ведомства.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности открывается сегодня и завершится 15 февраля.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна