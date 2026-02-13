Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сегодня открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности


13.02.2026   11:35


Сегодня открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая завершится 15 февраля.

В конференции примут участие около 50 глав государств и правительств. Среди них — государственный секретарь США Марко Рубио, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Китая Ван И и президент Украины Владимир Зеленский.

На конференцию также приглашены министры иностранных дел и обороны из ста стран мира — всего около тысячи гостей из 120 государств. От Грузии в мероприятии примет участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

Конференцию откроет канцлер Германии Фридрих Мерц, который, как ожидается, выступит с речью о необходимости укрепления трансатлантических связей и усиления Европейского союза.

На мероприятии также выступит президент Европейский центральный банк Кристин Лагард.

Для обеспечения безопасности Германия задействует около 5 000 полицейских, в том числе из соседних стран. Запланированы несколько протестных акций и собраний.


