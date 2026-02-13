|
|
|
Сегодня открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности
13.02.2026 11:35
Сегодня открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая завершится 15 февраля.
В конференции примут участие около 50 глав государств и правительств. Среди них — государственный секретарь США Марко Рубио, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Китая Ван И и президент Украины Владимир Зеленский.
На конференцию также приглашены министры иностранных дел и обороны из ста стран мира — всего около тысячи гостей из 120 государств. От Грузии в мероприятии примет участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
Конференцию откроет канцлер Германии Фридрих Мерц, который, как ожидается, выступит с речью о необходимости укрепления трансатлантических связей и усиления Европейского союза.
На мероприятии также выступит президент Европейский центральный банк Кристин Лагард.
Для обеспечения безопасности Германия задействует около 5 000 полицейских, в том числе из соседних стран. Запланированы несколько протестных акций и собраний.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна