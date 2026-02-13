Сегодня открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности

Сегодня открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая завершится 15 февраля.



В конференции примут участие около 50 глав государств и правительств. Среди них — государственный секретарь США Марко Рубио, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Китая Ван И и президент Украины Владимир Зеленский.



На конференцию также приглашены министры иностранных дел и обороны из ста стран мира — всего около тысячи гостей из 120 государств. От Грузии в мероприятии примет участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



Конференцию откроет канцлер Германии Фридрих Мерц, который, как ожидается, выступит с речью о необходимости укрепления трансатлантических связей и усиления Европейского союза.



На мероприятии также выступит президент Европейский центральный банк Кристин Лагард.



Для обеспечения безопасности Германия задействует около 5 000 полицейских, в том числе из соседних стран. Запланированы несколько протестных акций и собраний.





