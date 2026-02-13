|
ГЖД: О восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией разговора нет
13.02.2026 18:50
О восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией разговор не идет, – говорится в заявлении Грузинской железной дороги.
Как поясняют в Грузинской железной дороге, им непонятны разговоры о возобновлении железнодорожного сообщения.
«В Грузинской железной дороге не обсуждается возобновление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией, соответственно, нам абсолютно непонятно, почему этот вопрос встал на повестке дня», - говорится в заявлении.
Напомним, вице-премьер правительства России Алексей Оверчук заявил, что рассматривается восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии.
«Проводится работа по разблокировке всех нарушенных дорог на Кавказе, в том числе рассматривается восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии», - заявил Оверчук.
По его словам, восстановление железной дороги обеспечит сообщение России с Азербайджаном, Турцией и Ираном, которые имеют выходы на океанские порты Персидского залива и Индийского океана.
