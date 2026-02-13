Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ГЖД: О восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией разговора нет


13.02.2026   18:50


О восстановлении железнодорожного сообщения между Россией и Грузией разговор не идет, – говорится в заявлении Грузинской железной дороги.

Как поясняют в Грузинской железной дороге, им непонятны разговоры о возобновлении железнодорожного сообщения.

«В Грузинской железной дороге не обсуждается возобновление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией, соответственно, нам абсолютно непонятно, почему этот вопрос встал на повестке дня», - говорится в заявлении.

Напомним, вице-премьер правительства России Алексей Оверчук заявил, что рассматривается восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии.

«Проводится работа по разблокировке всех нарушенных дорог на Кавказе, в том числе рассматривается восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через территорию Абхазии», - заявил Оверчук.

По его словам, восстановление железной дороги обеспечит сообщение России с Азербайджаном, Турцией и Ираном, которые имеют выходы на океанские порты Персидского залива и Индийского океана.


