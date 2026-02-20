|
Доклад Европарламента по Грузии будет обсуждаться 25 февраля
20.02.2026 16:04
Ежегодный доклад Европейского парламента по Грузии будет обсуждаться Комитетом по иностранным делам 25 февраля. Об этом в социальной сети Facebook написала журналистка и редактор Euroskop Тамар Нуцубидзе.
По ее словам, автором доклада и докладчиком по Грузии является депутат Европарламента Раса Юкнявичене:
«Это будет первое чтение документа, и у депутатов будет возможность внести поправки. Над документом также работают содокладчики от различных политических групп», — написала Тамар Нуцубидзе.