Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Доклад Европарламента по Грузии будет обсуждаться 25 февраля


20.02.2026   16:04


Ежегодный доклад Европейского парламента по Грузии будет обсуждаться Комитетом по иностранным делам 25 февраля. Об этом в социальной сети Facebook написала журналистка и редактор Euroskop Тамар Нуцубидзе.

По ее словам, автором доклада и докладчиком по Грузии является депутат Европарламента Раса Юкнявичене:

«Это будет первое чтение документа, и у депутатов будет возможность внести поправки. Над документом также работают содокладчики от различных политических групп», — написала Тамар Нуцубидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна