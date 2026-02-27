Самадашвили: Режиму Иванишвили придется подчиниться санкциям

27.02.2026 20:24





Заседание политсовета «Грузинской мечты» и появление Иванишвили на этом заседании подтверждают то, о чем мы говорим, что реально санкции Великобритании в отношении главного управленческого инструмента этой политической силы нанесли режиму большой удар, - заявила одна из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.



«Заседание политсовета «Грузинской мечты» и появление Иванишвили на этом заседании подтверждают то, о чем мы говорим, что реально санкции Великобритании в отношении главного управленческого инструмента этой политической силы [«Грузинской мечты»] – пропагандистских каналов нанесли режиму большой удар, и сегодня им нужно убедить свой партактив и избирателей, будто у них есть ресурс продолжать жизнь в обычном режиме.



Режиму Иванишвили придется подчиниться уже введенным санкциям в отношении их пропагандистских каналов, а также в будущем придется подчиниться всем другим санкциям, которые Запад введет против режима, и, в конечном счете, подчиниться воле грузинского народа, которая должна быть исполнена путем справедливых и свободных выборов в нашей стране», - заявила Саломе Самадашвили.



Саломе Самадашвили также оценила заявление Ираклия Кобахидзе касательно «Лело» и отметила, что партия «Лело - Сильная Грузия» будет выступать в грузинской политике как независимая политическая сила.



Кроме того, по ее словам, у «Грузинской мечты» больше нет доверия грузинского народа.



«Грузинскому народу нужны политические изменения, поэтому мы считаем, что «Лело» обязательно победит, его главным союзником в борьбе против российского режима является грузинский народ и наши граждане, чего очень боится Иванишвили и хочет, чтобы «Лело» не существовала как независимый политический игрок.



«Лело» не намерена присоединяться к какому-либо политическому объединению. Мы четко зафиксировали свою позицию, что «Лело» будет участвовать в грузинской политике как сильная и независимая политическая партия», - сказала Саломе Самадашвили.





