Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Самадашвили: Режиму Иванишвили придется подчиниться санкциям


27.02.2026   20:24


Заседание политсовета «Грузинской мечты» и появление Иванишвили на этом заседании подтверждают то, о чем мы говорим, что реально санкции Великобритании в отношении главного управленческого инструмента этой политической силы нанесли режиму большой удар, - заявила одна из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Саломе Самадашвили.

«Заседание политсовета «Грузинской мечты» и появление Иванишвили на этом заседании подтверждают то, о чем мы говорим, что реально санкции Великобритании в отношении главного управленческого инструмента этой политической силы [«Грузинской мечты»] – пропагандистских каналов нанесли режиму большой удар, и сегодня им нужно убедить свой партактив и избирателей, будто у них есть ресурс продолжать жизнь в обычном режиме.

Режиму Иванишвили придется подчиниться уже введенным санкциям в отношении их пропагандистских каналов, а также в будущем придется подчиниться всем другим санкциям, которые Запад введет против режима, и, в конечном счете, подчиниться воле грузинского народа, которая должна быть исполнена путем справедливых и свободных выборов в нашей стране», - заявила Саломе Самадашвили.

Саломе Самадашвили также оценила заявление Ираклия Кобахидзе касательно «Лело» и отметила, что партия «Лело - Сильная Грузия» будет выступать в грузинской политике как независимая политическая сила.

Кроме того, по ее словам, у «Грузинской мечты» больше нет доверия грузинского народа.

«Грузинскому народу нужны политические изменения, поэтому мы считаем, что «Лело» обязательно победит, его главным союзником в борьбе против российского режима является грузинский народ и наши граждане, чего очень боится Иванишвили и хочет, чтобы «Лело» не существовала как независимый политический игрок.

«Лело» не намерена присоединяться к какому-либо политическому объединению. Мы четко зафиксировали свою позицию, что «Лело» будет участвовать в грузинской политике как сильная и независимая политическая партия», - сказала Саломе Самадашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна