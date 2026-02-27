Кобахидзе: Грузия не будет вносить изменений в дипотношениях с Великобритание

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в ответ на британские санкции у властей Грузии не будет никаких изменений в дипломатических отношениях с Великобританией, в том числе, не произойдет высылки из страны посла.



Как отметил Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, сам посол находится в трагическом положении, и власти Грузии не следует еще больше усугублять ситуацию. По словам премьер-министра, Грузия остается в режиме односторонней дружбы с Великобританией.



«Посол сам ничего не решает, посол в трагической ситуации. Не знаю, как он сам смотрит на всё это, но с точки зрения объективного оценщика, его положение трагично. Решение о нарушении основополагающего права на свободу СМИ было объявлено его рукой, а он представляет Великобританию – основные права человека зародились в Англии, и представителю этой страны приходится делать заявление о нарушении свободы медиа, основной свободы, в Грузии. Его положение трагично, мы, конечно, не должны усугублять трагизм этой ситуации. Как и в других случаях, мы остаёмся в режиме односторонней дружбы, Великобритания дорога нам как государство и, соответственно, народ. То же самое относилось к Литве, Латвии, Эстонии, Украине, в этом случае мы также должны оставаться в режиме односторонней дружбы, исходя из того, что Великобритания дорога нам как государство с выдающейся историей, и британский народ дорог нам. Что касается вызова посла, то это не только форма дипломатического демарша, это также имеет практическую нагрузку, мы попросили поделиться информацией касательно того, на чём основано введение санкций против двух телекомпаний - ноль информации, ноль фактов по этому поводу. Это ещё раз свидетельствует о трагичности этой ситуации», - сказал Кобахидзе.





