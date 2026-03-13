24 государства-члена ОБСЕ призвали Грузию к выполнению рекомендаций «Московского механизма»

24 государства-члена ОБСЕ выступили с совместным заявлением и призвали Грузия полностью выполнить рекомендации, подготовленные в рамках «Московского механизма» ОБСЕ.



Текст совместного заявления распространило правительство Соединённое Королевство.



Согласно заявлению, отчёт содержит подробную и достоверную оценку событий, происходивших в Грузии с весны 2024 года, а также предлагает чёткие рекомендации для властей Грузии, государств-участников и широкого международного сообщества. Авторы заявления призывают Грузию полностью реализовать рекомендации «Московского механизма».



«Во-первых, власти Грузии должны обеспечить, чтобы правоохранительные органы действовали в соответствии с международными стандартами, а также провести быстрые, независимые и беспристрастные расследования всех обвинений в пытках и ненадлежащем обращении, а виновные были привлечены к ответственности.



Во-вторых, Грузия должна отменить или фундаментально пересмотреть законодательство, не соответствующее международным обязательствам в области прав человека, включая законы о прозрачности иностранного влияния, о регистрации иностранных агентов и связанные с ними изменения, касающиеся грантов, вещания и политического участия.



В-третьих, власти должны воздерживаться от произвольных задержаний и уголовного преследования политических оппонентов, журналистов и других участников публичных дебатов, отозвать произвольно выдвинутые обвинения и освободить всех лиц, задержанных по политическим мотивам.



В-четвёртых, Грузия должна прекратить попытки запрета оппозиционных партий, отозвать рассматриваемые по этому вопросу заявления и обеспечить полное уважение политического плюрализма.



Наконец, в отчёте подчёркивается необходимость восстановления доверия к судебной системе путём укрепления независимости судов, обеспечения гарантий справедливого судебного разбирательства и реформирования таких институтов, как Высший совет юстиции, в соответствии с давними рекомендациями ОБСЕ и Венецианская комиссия», — говорится в совместном заявлении.



Совместное заявление подписали: Албания, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Швеция, Украина, Соединённое Королевство и Польша.







