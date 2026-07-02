Первый заместитель министра юстиции о важности Женевского формата переговоров с Россией

02.07.2026 13:05





Первый заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили принял участие в 67-м раунде Женевских международных переговоров.



Как заявил Бека Дзамашвили, в рамках рабочей группы, занимающейся вопросами нарушений прав человека и гуманитарной ситуацией на местах, особое внимание было уделено продолжающемуся характеру нарушений прав человека.



«Мы затронули такие вопросы, как право вынужденных переселенцев на возвращение, свобода передвижения, право на образование, право собственности, право на жизнь, а также случаи ненадлежащего обращения. Особое внимание было уделено продолжающемуся характеру нарушений прав человека», — заявил Бека Дзамашвили.



По его словам, грузинская сторона также подняла вопрос о решении, принятом несколько дней назад Европейским судом по правам человека в Страсбурге, которое касается пыток и убийства грузинских военнослужащих — Георгия Анцухелидзе, Ушанги Хубулури и Зазы Сопромадзе.



«Женевский формат имеет чрезвычайно важное значение, особенно на фоне того, что Российская Федерация больше не является членом Совета Европы. Благодаря этим переговорам у нас есть возможность призывать Россию прекратить продолжающиеся нарушения и обеспечить исполнение решений Страсбургского суда», — заявил Бека Дзамашвили.



67-й раунд Женевских международных переговоров состоялся 30 июня — 1 июля. По информации Министерства иностранных дел Грузии, 68-й раунд переговоров пройдет 10–11 ноября.





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