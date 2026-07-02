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Во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан
02.07.2026 19:02
Во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Были исполнены государственные гимны двух стран. Президенты представили друг другу свои делегации.
После церемонии встречи президенты Грузии и Узбекистана проведут встречу один на один.
В рамках визита также запланирована встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Будут подписаны соглашения и меморандум о взаимопонимании в различных сферах.
Кроме того, Президент Республики Узбекистан возложит венок к Мемориалу героев, погибших за единство Грузии, и примет участие в церемонии открытия памятника поэту Алишеру Навои.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с сопровождающей его делегацией сегодня прибыл в Грузию с государственным визитом.
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