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Во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан


02.07.2026   19:02


Во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Были исполнены государственные гимны двух стран. Президенты представили друг другу свои делегации.

После церемонии встречи президенты Грузии и Узбекистана проведут встречу один на один.

В рамках визита также запланирована встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Будут подписаны соглашения и меморандум о взаимопонимании в различных сферах.

Кроме того, Президент Республики Узбекистан возложит венок к Мемориалу героев, погибших за единство Грузии, и примет участие в церемонии открытия памятника поэту Алишеру Навои.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с сопровождающей его делегацией сегодня прибыл в Грузию с государственным визитом.


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