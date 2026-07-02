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Европарламент: Прогресс в вопросе вступления Грузии и Турции в ЕС не сможет состояться без демократических реформ


02.07.2026   19:18


«Четкое послание Европарламента: нет реформ — нет прогресса по вступлению в Европейский союз», — с такой надписью Европарламент публикует в социальной сети пост о Грузии и Турции.

В посте также отмечается, что «у Европарламента было четкое послание относительно прогресса Грузии и Турции в вопросе вступления в Европейский союз, и прогресс по вступлению в Европейский союз не сможет состояться без демократических реформ».

«Что касается Грузии: парламент предупреждает, что последние события, такие как ухудшение верховенства закона, политические репрессии и жестокая, в российском стиле, дезинформация о Европейском союзе, еще больше отдалили страну от пути вступления в Европейский союз. Депутаты Европарламента потребовали принятия конкретных мер для изменения существующего курса и призвали к введению целенаправленных санкций против тех, кто несет ответственность за репрессии в отношении политических оппонентов. Что касается Турции, парламент, в свою очередь, подчеркивает, что страна остается важным союзником НАТО, однако призывает ее урегулировать проблемы, связанные с верховенством закона и основополагающими правами, если она хочет продвигаться по пути в Европейский союз», — заявляют в Европарламенте.

Для справки: 17 июня Европарламент принял резолюцию, подготовленную Расой Юкнявичене.


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