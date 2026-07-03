Кобахидзе устроил официальный ужин в честь президента Узбекистана

03.07.2026 00:14





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал официальный ужин в честь президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, который прибыл в Грузию с государственной визитом вместе с делегацией.



По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства подчеркнул важность первого в истории визита президента Узбекистана в Грузию на высшем государственном уровне для развития двусторонних отношений.



Гости совершили поездку на фуникулёре и полюбовались панорамой столицы.



В честь президента Узбекистана Тбилисская телебашня была подсвечена цветами государственного флага Республики Узбекистан.



Шавкат Мирзиёев прибыл в Грузию с двухдневным государственным визитом. В рамках визита завтра состоятся встречи с премьер-министром Грузии — сначала в формате тет-а-тет, затем в расширенном составе. После этого между профильными ведомствами двух стран будут подписаны меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.





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