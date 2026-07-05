Майя Битадзе: Грузия остается конструктивным, ответственным партнером

05.07.2026 19:05





«Грузия остается конструктивным, ответственным партнером, мы продолжим вносить свой вклад в укрепление региональной связанности, устойчивого развития и экономического усиления Европы», – заявила председатель Комитета по окружающей среде парламента Грузии Майя Битадзе в своем выступлении на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Гааге.



По словам Битадзе, подлинное партнерство должно основываться на уважении суверенитета, на равноправном отношении к государствам и непоколебимом уважении к демократическому выбору каждой нации.



Как отметила Майя Битадзе в своем выступлении на сессии, в то время как внимание должно быть сосредоточено на решении глобальных и региональных вызовов, некоторые политические силы и бюрократические круги все еще пытаются углубить политическую поляризацию в Грузии.



«Подобные подходы не укрепляют ни демократию, ни международное сотрудничество. Напротив, они подрывают доверие к международным институтам, включая ОБСЕ, и повышают риск скептицизма и нигилизма среди грузинских граждан по отношению к организациям, миссия которых заключается в содействии диалогу, взаимному уважению и равноправному партнерству. Грузия по-прежнему остается конструктивным, надежным и ответственным партнером», — заявила Битадзе.





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