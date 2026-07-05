Ультраправый политик обсудил с Патриархом конституционную монархию и аборты

05.07.2026 19:07





Зураб Махарадзе, лидер попавшей под санкции США пророссийской и ультраправой партии «Консерваторы за Грузию», встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III. По словам Махарадзе, на встрече обсуждались вопросы конституционной монархии — вероятно, в контексте Грузии, — демография, аборты, суррогатное материнство и «нападки на религиозные чувства».



Махарадзе опубликовал фотографии и краткую информацию о встрече в социальных сетях в среду, отметив, что получил «благословение» патриарха «обсуждать и работать над» поднятыми на встрече темами.



«Интенсивные встречи как с мирянами, так и с представителями духовенства будут продолжены», — добавил он.



Сам Патриархат о встрече не сообщал. Последние публикации на его официальных страницах в соцсетях касались встречи Шио III с послом Франции в Грузии Оливье Курто, а также переговоров с представителями Католической церкви. Обе встречи датированы четвергом — на следующий день после беседы патриарха с Махарадзе.



Редакция OC Media обратилась за комментариями в пресс-службу Патриархата, но на момент публикации ответа не получила.



Шио III был избран в мае 2026 года, почти через два месяца после смерти своего предшественника Илии II. В проповеди, произнесённой через несколько дней после интронизации, патриарх осудил аборты и призвал ужесточить законодательство против того, что он назвал «гендерной идеологией».



«Консерваторы за Грузию» представляют политическое крыло пророссийской ультраправой группы Alt Info — структуры, основанной Махарадзе и другими близкими соратниками. Группа известна организацией гомофобных беспорядков 5 июля 2021 года и массовых нападений на представителей СМИ, во время которых пострадали более 50 журналистов — один из них, оператор Александр (Лексо) Лашкарава, скончался спустя шесть дней.



Свою первую политическую партию Alt Info создал в ноябре 2021 года под названием «Консервативное движение», заявив о готовности к «партнёрским и союзническим отношениям» с Москвой. Однако на фоне ухудшения отношений с властями партия была ликвидирована в апреле 2024 года по техническим причинам, что лишило её возможности участвовать в парламентских выборах октября того же года.



Позднее Alt Info был вынужден участвовать в выборах по спискам другой ультраконсервативной и пророссийской силы — «Альянса патриотов», который, по данным Центральной избирательной комиссии, набрал 2,4% голосов на спорных выборах, не преодолев проходной барьер в 5%.



За месяц до голосования Министерство финансов США ввело санкции против сооснователей Alt Info, включая Махарадзе и Константине Моргошиа. В ведомстве заявили, что Махарадзе является «одним из наиболее активных сторонников насилия против мирных протестующих и маргинализированных групп в Грузии».



Ухудшение отношений с местными властями и запрет партии Alt Info сопровождались усилением консервативно-популистской, антизападной и гомофобной риторики со стороны правящей «Грузинской мечты». На этом фоне представители Alt Info заявляли, что «Грузинская мечта» пытается перехватить консервативный электорат, фактически вытесняя их с политического поля.



Новая партия Alt Info — «Консерваторы за Грузию» — была зарегистрирована Национальным агентством публичного реестра только в апреле 2025 года после длительных задержек.



На муниципальных выборах в октябре 2025 года, которые были бойкотированы рядом оппозиционных партий, Махарадзе баллотировался на пост мэра Тбилиси, обещая сосредоточиться на «реальных проблемах» людей, включая, по его словам, «массовую миграцию» и «катастрофическую демографическую ситуацию».



По официальным итогам, он набрал 12 370 голосов (4,11%).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





