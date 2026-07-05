|
|
|
Грузинская Аджария и турецкая Бурса обсуждают новые бизнес-связи и транзитный потенциал
05.07.2026 19:26
В рамках визита в Турцию глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с председателем наблюдательного совета Торгово-промышленной палаты Бурсы Ибрахимом Буркаем.
На встрече подчеркнули, что для развития грузино-турецких отношений особое значение имеет углубление торгово-экономического сотрудничества.
По словам Зураба Патарадзе, важно полностью использовать потенциал региона — для роста грузооборота, усиления транзитной функции и развития логистики.
«Бурса — одна из важных локаций, где расположено множество предприятий, заводов и фабрик. На встрече мы говорили об усилении бизнес-сектора, установлении новых контактов и проведении деловых визитов», — заявил Патарадзе.
Отдельное внимание уделили развитию делового туризма — проведению бизнес-форумов и конгрессов в Аджарии, а также продвижению культурного туризма.
Патарадзе отметил, что многие бизнесмены заинтересованы регионом и его транзитным потенциалом.
«Думаю, проведённые встречи будут способствовать реализации новых совместных инициатив», — сказал он.
Во встрече также участвовали посол Грузии в Турции Арчил Каландиа, генеральный консул в Стамбуле Александрэ Джишкариани, министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе, депутат парламента Гиа Чкониа, исполняющий обязанности мэра Бурсы Шахин Биба и члены Торгово-промышленной палаты.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна