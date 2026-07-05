Грузинская Аджария и турецкая Бурса обсуждают новые бизнес-связи и транзитный потенциал

05.07.2026 19:26





В рамках визита в Турцию глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с председателем наблюдательного совета Торгово-промышленной палаты Бурсы Ибрахимом Буркаем.



На встрече подчеркнули, что для развития грузино-турецких отношений особое значение имеет углубление торгово-экономического сотрудничества.



По словам Зураба Патарадзе, важно полностью использовать потенциал региона — для роста грузооборота, усиления транзитной функции и развития логистики.



«Бурса — одна из важных локаций, где расположено множество предприятий, заводов и фабрик. На встрече мы говорили об усилении бизнес-сектора, установлении новых контактов и проведении деловых визитов», — заявил Патарадзе.



Отдельное внимание уделили развитию делового туризма — проведению бизнес-форумов и конгрессов в Аджарии, а также продвижению культурного туризма.



Патарадзе отметил, что многие бизнесмены заинтересованы регионом и его транзитным потенциалом.



«Думаю, проведённые встречи будут способствовать реализации новых совместных инициатив», — сказал он.



Во встрече также участвовали посол Грузии в Турции Арчил Каландиа, генеральный консул в Стамбуле Александрэ Джишкариани, министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе, депутат парламента Гиа Чкониа, исполняющий обязанности мэра Бурсы Шахин Биба и члены Торгово-промышленной палаты.





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