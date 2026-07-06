Кадагишвили: Цель Джо Уилсона, чтобы сложился максимальный негатив в отношении Грузии

06.07.2026 14:43





Цель Джо Уилсона - пока он жив, создавать максимальный негатив против Грузии и использовать любые международные площадки. Мы не можем воспринимать такие резолюции всерьез, — заявил председатель комитета парламента Грузии по вопросам самоуправления Ираклий Кадагишвили, комментируя резолюцию ОБСЕ.



По его словам, в отношении Грузии осуществляется давление и манипуляции.



«Автор и инициатор резолюции — хорошо известный нам Джо Уилсон. Соответственно, ясно, что цель этого человека — пока он жив, создавать максимальный негатив против Грузии и использовать любую международную площадку. В данном случае он использует авторитет Конгресса США как его представитель.



Что касается резолюции, мы понимаем, что это — одна из резолюций так называемой »глобальной партии войны» или, как они говорят, »партии сторонников смены режима в Грузии», где от ЛГБТ до вопросов прозрачности — все неприемлемо. При этом в их собственных странах законы принимаются и ужесточаются с высочайшими стандартами прозрачности, но в Грузии это якобы недопустимо. Почему? Потому что, по их мнению, Грузия должна была быть страной, где им все сходило бы с рук и которой можно было легко манипулировать. Конечно, мы не можем воспринимать такие резолюции всерьез.



Что касается ОБСЕ, было бы лучше, если бы организация проявила хотя бы минимальную политическую и принципиальную ответственность и подтвердила собственные выводы по выборам 2024 года в Грузии. Но политической воли на это не хватило, поскольку там доминируют те политические группы, которые поддерживают ЛГБТ-пропаганду. Поэтому происходит манипуляция и давление на Грузию. Это и есть нынешний идеологический мейнстрим, который пока доминирует в Европе, но постепенно он теряет свои позиции», — заявил Кадагишвили.





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