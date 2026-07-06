В Аджарии проводят бесплатные медобследования для жителей, выезжающих на пастбища

06.07.2026 15:34





В связи с горным сезоном в Аджарии проходят бесплатные медицинские обследования для жителей, которые выезжают на летние пастбища.



Программу реализует республиканская клиническая больница Батуми при поддержке Министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии.



Медицинская акция прошла на горе Чирухи. В ней приняли участие врачи разных профилей: семейный врач, невролог, кардиолог, эндокринолог, радиолог и офтальмолог.



Жители получают консультации и диагностические обследования, а при необходимости — также набор медикаментов.



Цель программы — своевременно оценить состояние здоровья местных жителей и выявить заболевания на ранней стадии.



Услуга доступна на 7 горных пастбищах и в амбулаториях 11 высокогорных сёл Аджарии.



Программа проводится уже третий год.





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