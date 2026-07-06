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В Аджарии проводят бесплатные медобследования для жителей, выезжающих на пастбища


06.07.2026   15:34


В связи с горным сезоном в Аджарии проходят бесплатные медицинские обследования для жителей, которые выезжают на летние пастбища.

Программу реализует республиканская клиническая больница Батуми при поддержке Министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии.

Медицинская акция прошла на горе Чирухи. В ней приняли участие врачи разных профилей: семейный врач, невролог, кардиолог, эндокринолог, радиолог и офтальмолог.

Жители получают консультации и диагностические обследования, а при необходимости — также набор медикаментов.

Цель программы — своевременно оценить состояние здоровья местных жителей и выявить заболевания на ранней стадии.

Услуга доступна на 7 горных пастбищах и в амбулаториях 11 высокогорных сёл Аджарии.

Программа проводится уже третий год.


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