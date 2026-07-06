Купрадзе: Анаклия должна быть построена при участии Грузии, Азербайджана и Армении

06.07.2026 15:22





«Анаклия — самый наглядный пример того, как одна власть может превратить исторический шанс страны в десятилетнюю хронику лжи. У «Грузинской мечты» больше нет морального права говорить об Анаклии. Уже более десяти лет мы наблюдаем один и тот же спектакль: меняются премьер-министры, меняются министры экономики, меняются названия проекта, модели его реализации и обещания. Единственное, что не меняется, — это результат: порта Анаклия по-прежнему не существует», – заявил один из лидеров партии «Лело» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, у нынешних властей Грузии нет стратегического видения, международного доверия и способности доводить до конца проекты национального значения.



«В 2016 году власти убеждали нас, что наилучшим решением является модель BOT. Именно на этой основе был подписан контракт, а обществу пообещали, что Грузия получит проект века. Говорили, что уже в 2020 году в порт зайдет первое судно, а построенный за счет средств инвесторов порт останется стране — и это якобы была лучшая модель.



Затем та же самая власть собственными руками разрушила этот проект. В 2022 году уже новый премьер-министр и новая команда Министерства экономики заявляли, что решением является участие государства с долей 51% и поиск нового партнера.



В 2023 году те же власти представили уже модель государственно-частного партнерства (PPP), начали искать нового международного партнера и утверждали, что именно этот путь является оптимальным.



Сегодня же министр экономики заявляет, что выходом является уже четвертая модель — Landlord.



Одна власть, четыре разные модели и один результат — остановленная Анаклия. Если каждая новая модель была лучшей, возникает простой вопрос: почему порт Анаклия так и не был построен?



Сегодня министр сделала еще одно заявление. Она сказала, что порт Анаклия будет развиваться в партнерстве одновременно со многими государствами и компаниями. Однако и сегодня мы услышали лишь абстрактные заявления — без какой-либо конкретики. Более того, это обещание полностью противоречит прежним заявлениям самих властей.



За десять лет они не смогли сохранить даже одного сильного международного партнера, а теперь обещают обществу, что одновременно привлекут множество государств и компаний. Где эти компании? Где эти партнеры?



На самом деле именно они отпугнули западных инвесторов и партнеров, разрушили международное доверие, на долгие годы остановили проект, а затем сделали ставку на китайские государственные компании. Однако и в этом направлении им не удалось добиться убедительного и завершенного результата для страны.



Таков стиль управления «Грузинской мечты»: после каждого провала — новая презентация, после каждого невыполненного обещания — новая модель, после каждой неудачи — новое объяснение.



Проблема никогда не заключалась в моделях BOT, PPP или Landlord. Во всем мире существуют успешно работающие порты, построенные по каждой из этих моделей. Проблема — во власти, у которой нет стратегического видения, нет международного доверия и которая не способна довести до конца проекты национального значения», — заявил Ираклий Купрадзе.



По его словам, Анаклия — это не просто порт, а вопрос национальной безопасности Грузии, а также проект европейского и евроатлантического будущего страны. Купрадзе считает, что порт должен быть построен при совместном участии Грузии, Азербайджана и Армении и стать воротами Кавказа для всего мира.



«Для нас Анаклия никогда не была просто портом. Анаклия — это национальная безопасность Грузии. Анаклия — это экономическая независимость Грузии. Анаклия — это проект европейского и евроатлантического будущего страны.



Именно поэтому мы, »Сильная Грузия — Лело», с самого начала заявляли, что порт Анаклия должен строиться с полной прозрачностью, при участии западных стратегических партнеров, международных финансовых институтов и сильных частных инвесторов.



Анаклия должна стать главным логистическим хабом Черного моря, который соединит Грузию с Европой, укрепит безопасность страны, привлечет инвестиции и создаст десятки тысяч рабочих мест.



Порт должен быть построен при совместном участии Грузии, Азербайджана и Армении и стать воротами Кавказа для всего мира. Это путь к сильной Грузии, реальное видение мира, благополучия и развития.



Анаклия должна стать местом партнерства трех стран, общекавказского мира, стабильности и процветания. История неоднократно доказывала, что устойчивый мир наиболее прочен там, где страны объединяют торговля, инфраструктура, инвестиции и общий экономический успех. Когда соседи вместе создают благосостояние, цена мира возрастает, а цена конфронтации становится значительно выше.



Настало время сменить власть, которая превратила один из важнейших национальных проектов Грузии в символ невыполненных обещаний, потерянного времени и упущенных возможностей», — заявил Ираклий Купрадзе.



Напомним, что сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на брифинге заявила, что правительство приняло решение строить глубоководный порт Анаклия по модели Landlord, в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры. По ее словам, порт Анаклия будет грузинским портом, а международные компании будут участвовать исключительно в управлении терминальной инфраструктурой, что никак не связано с правом собственности. Министр также подчеркнула, что модель Landlord является наиболее отвечающей национальным интересам и обеспечит безусловный успех проекта порта Анаклия.





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