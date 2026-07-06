Хидашели: Грузии на саммите НАТО в Анкаре не будет

06.07.2026 17:35





Грузии не будет на саммите НАТО в Анкаре — такова реальность, к которой мы пришли. И как, оказывается, было хорошо, »Грузинская мечта» спорила о том, что на саммит должен ехать премьер-министр, а не президент, — об этом в социальной сети пишет основательница организации «Гражданская идея» Тина Хидашели.



По оценке Хидашели, это соответствует практике, сложившейся после саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году, когда правительство Грузии было исключено из партнерских мероприятий из-за демократического отката.



По словам Хидашели, при «Грузинской мечте» отношения между НАТО и Тбилиси фактически заморожены, поэтому приглашений также не поступает.



«Грузия не фигурирует ни в одном из списков участников встреч высокого уровня, ужинов, приемов и других мероприятий.



Ожидается, что министры иностранных дел стран — членов НАТО встретятся со своими коллегами из Бахрейна, Кувейта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а также проведут за ужином дискуссию с министром иностранных дел Украины и Каей Каллас. В свою очередь министры обороны стран НАТО проведут переговоры с министрами Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи (именно в эту группу входила и Грузия).



Владимир Зеленский примет участие в саммите.



Также распространяется неподтвержденная информация о том, что на саммите может появиться переходный президент Сирии, однако по двустороннему приглашению Турции, а не в качестве приглашенного участника саммита.



Таков полный список партнеров, согласно общедоступной информации: Украина, "индо-тихоокеанская четверка", "четверка Персидского залива" и Европейский союз.



Эта информация также соответствует практике, сложившейся после саммита в Вашингтоне в 2024 году, когда правительство Грузии было исключено из партнерских мероприятий из-за демократического отката. При «Грузинской мечте» отношения между НАТО и Тбилиси фактически заморожены, поэтому приглашений также не видно.



Примечательно, что в большинстве аналитических публикаций, посвященных саммиту (лично я вообще не нашла ни одной, где бы упоминалась Грузия, хотя допускаю, что могла что-то упустить), Грузия вообще не упоминается ни в повестке дня саммита, ни среди тем обсуждения.



Такова реальность, к которой мы пришли. И оказывается, как важно было для «Грузинской мечты» спорить о том, что на саммит должен ехать премьер-министр, а не президент», — пишет Тина Хидашели.





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