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Кавелашвили встретился в Женеве с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем


06.07.2026   18:06


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился в Женеве с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

По информации пресс-службы Администрации президента Грузии, в ходе встречи стороны обсудили глобальную обстановку в сфере безопасности, современные международные вызовы, а также аспекты существующего сотрудничества между Грузией и ООН.

Президент Грузии подчеркнул важность многостороннего сотрудничества (мультилатерализма) и основанного на правилах международного порядка как основы обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Во время встречи особое внимание было уделено вопросу поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Президент Грузии поблагодарил Генерального секретаря ООН за активное участие организации и за поддержание вопросов Грузии на высоком уровне в международной повестке дня.

Михаил Кавелашвили пригласил Антониу Гутерриша посетить Грузию с официальным визитом.


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