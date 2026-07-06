Кавелашвили встретился в Женеве с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем

06.07.2026 18:06





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился в Женеве с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.



По информации пресс-службы Администрации президента Грузии, в ходе встречи стороны обсудили глобальную обстановку в сфере безопасности, современные международные вызовы, а также аспекты существующего сотрудничества между Грузией и ООН.



Президент Грузии подчеркнул важность многостороннего сотрудничества (мультилатерализма) и основанного на правилах международного порядка как основы обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.



Во время встречи особое внимание было уделено вопросу поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Президент Грузии поблагодарил Генерального секретаря ООН за активное участие организации и за поддержание вопросов Грузии на высоком уровне в международной повестке дня.



Михаил Кавелашвили пригласил Антониу Гутерриша посетить Грузию с официальным визитом.







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