Махашвили: Проект резолюции, представленный Уилсоном, скорее подрывает доверие к ОБСЕ, чем способствует защите её принципов

06.07.2026 19:12





»Отдельные поправки не смогут устранить фундаментальные и содержательные недостатки, которыми пронизан весь документ. Значительная часть резолюции выходит за рамки разумной оценки. Поэтому наиболее ответственным шагом было бы полностью отклонить этот проект резолюции», – об этом заявил председатель Комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



По его словам, документ повторяет необоснованные и неподтверждённые обвинения, касающиеся парламентских выборов, прошедших в Грузии.



«Глубокую обеспокоенность вызывает навязчивый подход, который демонстрируют некоторые делегаты Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он напоминает сторонников теорий заговора, описанных в художественной литературе. После ознакомления с проектом резолюции, представленным Джо Уилсоном, невозможно избежать такого вывода. Это не парламентская дипломатия. Это использование нашей общей платформы — Парламентской ассамблеи ОБСЕ — в политических целях, что подрывает основы диалога, который мы стремимся защищать.



Иронично, когда американский конгрессмен критикует другую страну за принятие закона о прозрачности, в то время как в его собственной стране действует значительно более жёсткий Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Более того, именно в реестре FARA можно увидеть контракт, заключённый бывшей правящей партией Грузии — «Единым национальным движением» — с лоббистской компанией Nelson Mullins, которая, что тоже выглядит весьма символично, связана и с Джо Уилсоном», — заявил Леван Махашвили.







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