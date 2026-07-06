Георгий Микаутадзе принял участие в благотворительной акции грузинских эмигрантов в Мадриде

06.07.2026 18:12





В Мадриде Георгий Микаутадзе встретился с грузинскими эмигрантами и принял участие в благотворительной акции, которая прошла по благословению митрополита Западной Европы Абраама.



Нападающий сборной Грузии и клуба испанской Ла Лиги «Вильярреал» оставил автографы на всех футболках, приобретённых во время акции. Средства, вырученные от их продажи, будут направлены на помощь людям, находящимся в крайне тяжёлом материальном положении и проживающим в Грузии.



Один из лидеров сборной Грузии, известной под прозвищем «Крестоносцы», впервые встретился с грузинской диаспорой на подобной благотворительной акции в Париже. В дальнейшем он также планирует посетить Барселону.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





