Глава МИД Грузии примет участие в мероприятии «Союзники в Анкаре»

06.07.2026 17:53





7–8 июля вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили посетит Турецкую Республику, где примет участие в мероприятии «Союзники в Анкаре».



Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, мероприятие организовано Директоратом по коммуникациям Турецкой Республики, Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) и Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC).







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





