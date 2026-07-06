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Глава МИД Грузии примет участие в мероприятии «Союзники в Анкаре»


06.07.2026   17:53


7–8 июля вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили посетит Турецкую Республику, где примет участие в мероприятии «Союзники в Анкаре».

Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, мероприятие организовано Директоратом по коммуникациям Турецкой Республики, Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) и Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC).


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