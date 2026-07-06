Ника Гварамия: Бачо Ахалая является новым заложником режима

06.07.2026 17:37





Бачо Ахалая — новый заложник режима, и его освобождение, наряду с освобождением других людей, находящихся в плену у режима, для меня еще одна задача. Солидарность Бачо и его семье! — об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Оппозиционного альянса» Ника Гварамия, комментируя решение суда, согласно которому бывший министр обороны Бачо Ахалая приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Гварамия объясняет, почему, по его мнению, заявление бывшего министра обороны Бачо Ахалая не может быть квалифицирован как призыв к государственному перевороту.



«Бачо Ахалая приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за сказанное в суде: «По моему мнению, Иванишвили должен быть свергнут. Если, кроме применения силы, другого выхода не останется, значит, должна быть применена сила».



Призыв должен быть публичным (обращенным к неопределенному кругу лиц) и реальным.



Этот призыв был сделан в ходе судебного заседания в присутствии 15 человек, что не может считаться неопределенным кругом лиц. Цитирование этого высказывания третьим лицом не считается призывом, а то, что аудиозапись слов Ахалая из зала суда станет достоянием общественности, он не мог и не должен был предполагать, поскольку, напомню, аудио- и видеозапись судебных заседаний представителями «Мечты» запрещена. Нарушение закона третьим лицом не может создавать предпосылок для законного и разумного предположения. Таким образом, первый критерий отсутствует.



Что касается реальности призыва, то предположение, что слова человека, находящегося в тюрьме, сказанные в присутствии 15 человек, могут привести к государственному перевороту, не выдерживает никакой проверки здравым смыслом, не говоря уже о высоких стандартах правовой оценки. Следовательно, отсутствует и второй критерий.



Подводя итог, Бачо Ахалая — новый заложник режима, и его освобождение, наряду с освобождением других людей, находящихся в плену у режима, — для меня еще одна задача.



Солидарность Бачо и его семье!» — пишет Ника Гварамия.





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