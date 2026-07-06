Вольский: На саммит НАТО приглашены только члены альянса

06.07.2026 17:43





На саммит НАТО приглашены только государства-члены альянса. Заявления о том, что Грузию отодвинули в сторону и не уделили ей внимания, являются пропагандой, с помощью которой хотят вывести людей на улицы, создавая впечатление, будто Грузия отстранена от этого важного форума, — заявил в беседе с журналистами первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, на саммит НАТО не была приглашена ни одна страна, не являющаяся членом альянса.



«Как только стало известно, что в Стамбуле собирается саммит НАТО, была развернута огромная пропагандистская кампания. Говорят, что Грузию не пригласили, но на этот саммит не пригласили ни одну страну, не являющуюся членом НАТО. Раньше существовал такой формат, когда во время саммита НАТО проводились встречи и со странами-партнерами. Сейчас такой сопутствующий форум не проводится, зато в этот же период в Анкаре проходит форум в формате Мюнхенской конференции по безопасности, куда отправился министр иностранных дел и где завтра выступит с речью. Что касается саммита НАТО, приглашены только государства-члены НАТО. Страны-партнеры будут приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Заявления о том, что Грузию отодвинули в сторону, не уделили ей внимания или будто в отношении Грузии специально вынесено наказание, являются пропагандой. Именно с помощью такой пропаганды хотят вывести людей на улицы, создавая впечатление, будто Грузия отстранена от этого важного форума. Это не только не соответствует действительности, но и является информацией, распространяемой со злым умыслом», — заявил Вольский.





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