Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции по Грузии

06.07.2026 19:32





Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал проект резолюции по Грузии.



Главным автором проекта резолюции «Защита честности выборов и основных свобод в Грузии» является американский конгрессмен Джо Уилсон.



Согласно проекту резолюции, Парламентская ассамблея ОБСЕ:



выражает обеспокоенность проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года и отмечает, что в отчетах ОБСЕ/БДИПЧ подчеркиваются существенные нарушения;



выражает обеспокоенность сообщениями о признаках фальсификаций на избирательных участках, манипулировании голосами, подкупе избирателей, использовании так называемых »каруселей» и препятствовании работе оппозиционных наблюдателей во время местных выборов в октябре 2025 года;



осуждает принятие ограничительного законодательства, в частности закона «О прозрачности иностранного влияния», поправок к закону «О собраниях и манифестациях», а также изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые существенно ограничивают свободу объединений, СМИ, выражения мнения и собраний;



выражает обеспокоенность систематическим использованием административного ресурса и концентрацией институциональной власти, что создает неравные условия, подрывает доверие общества к демократическому процессу и формирует де-факто однопартийное правление;



осуждает произвольные задержания и преследование представителей политической оппозиции, СМИ и мирных демонстрантов, поддерживающих демократическое и европейское будущее Грузии;



вновь подчеркивает, что подрыв демократических механизмов сдержек и противовесов и отход от обязательств перед ОБСЕ создают прямую угрозу пути Грузии к евроатлантической интеграции;



подчеркивает, что легитимность любых результатов выборов зависит от соблюдения международных стандартов проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.



Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает власти Грузии:



• освободить всех грузинских политических заключенных, которые идентифицированы национальными и международными правозащитными организациями;



• отменить все законодательные акты, ограничивающие основные свободы и противоречащие обязательствам Грузии в области защиты прав человека;



• начать всестороннее и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях на выборах 2024 и 2025 годов и привлечь виновных к ответственности;



• начать подлинный процесс реформ по восстановлению независимости судебной системы и Центральной избирательной комиссии в консультации с Венецианская комиссия и ОБСЕ/БДИПЧ;



• обеспечить безопасные условия для деятельности гражданского общества и независимых СМИ, чтобы они могли работать без опасений преследования».



Парламентская ассамблея ОБСЕ также призывает своих членов и международное сообщество:



продолжать взаимодействие с властями Грузии с целью незамедлительного восстановления демократических норм и организации будущих избирательных процессов в полном соответствии с обязательствами перед ОБСЕ;



отказаться от признания результатов любых выборов, проведенных в Грузии, если авторитетные международные и местные наблюдательные миссии не признают их свободными, справедливыми и демократическими;



продолжать внимательно следить за ситуацией с правами человека в Грузии и поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическим ценностям.





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