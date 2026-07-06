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Ультраправая партия выступит против «арабских городов» в Грузии
06.07.2026 19:51
Ультраправая партия «Консерваторы для Грузии» призывает общественность выступить с протестом против строительства в Грузии «арабских городов» — тех крупных девелоперских комплексов, которые планируют построить в Крцаниси и Гонио на деньги инвесторов из ОАЭ.
Прокремлевская партия призвала граждан 12 июня у театра им. Ахметели присоединиться к протесту и «остановить строительство арабских городов» в стране, называя это своей политической и общественной инициативой.
Отметим, что «арабские города» — это неофициальное название двух масштабных проектов со стороны оппонентов «Грузинской мечты». Они будут построены в Тбилиси в районе Крцаниси (Tbilisi Waterfront) и в аджарском Гонио. Этим займется эмиратская компания Eagle Hills:
в Тбилиси, в районе Крцаниси, планируется строительство многофункционального жилого и делового квартала;
недалеко от Батуми — в аджарском Гонио (Gonio Yachts and Marina), что предусматривает жилую застройку, развитие туристической инфраструктуры и создание яхтенной марины.
Совокупный объем инвестиций в оба проекта оценивается примерно в 6 млрд $ — они позиционируются властями как крупные международные урбанистические инициативы с участием иностранного капитала.
Противники называют эти комплексы «арабскими городами», подчеркивая участие инвесторов из стран Персидского залива, а критики говорят о рисках непрозрачности сделок, чрезмерной застройки и возможного влияния иностранного капитала на городскую среду.
Между тем власти Грузии рассматривают проекты как значительные инвестиции, способные привлечь миллиарды долларов и стимулировать экономику и строительный сектор.
SOVA
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