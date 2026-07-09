Член «Лело»: Каладзе должен ответить за качество реконструкции улиц Тбилиси

09.07.2026 11:24





Проблемы с ливневой инфраструктурой Тбилиси – следствие коррупции в системе столичных властей, считает один из лидеров партии «Лело – Сильная Грузия» Тазо Датунашвили. Об этом он сказал в эфире телеканала TV Pirveli, комментируя заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе о неисправности городских дренажных систем.



«Каждый день, особенно во время дождя, становится ясно, что представляет собой коррупция в системе Каладзе и как сам Каладзе, Бидзина Иванишвили и вся эта система делают вид, будто проблемы не существует. Каждый раз, когда в Тбилиси идет дождь, а такие дожди в июле здесь были всегда, это не является чем-то необычным. Конечно, ливень 13 июня был масштабным и катастрофическим, но нынешние осадки вполне типичны для этого времени года.



Как можно было провести реконструкцию целых улиц, проспектов и районов, установить мусорные контейнеры стоимостью 80 тысяч евро, из которых вывозят отходы, но не могут их перерабатывать из-за отсутствия завода, поэтому их по-прежнему отвозят на полигон, словно в первобытные времена, и при этом не построить элементарную систему ливневой канализации?



Возьмите проспект Церетели, проспект Чавчавадзе, район Диди Дигоми – места, где реконструкция завершилась в прошлом или позапрошлом году. Но все делают вид, что это нормально.



Когда Каладзе выходит и с задумчивым видом говорит, будто только что открыл очевидную истину, что, оказывается, дренажная система не работает, возникает вопрос: разве это моя вина, ваша или телезрителей? Почему Каха Каладзе не несет ответственности хотя бы за назначение тех людей, которые должны были контролировать эти работы? Почему он не отвечает как минимум за возможные уголовные нарушения при проведении тендеров, контроле качества и приемке этих объектов мэрией?» — заявил Тазо Датунашвили.



Источник: SOVA

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