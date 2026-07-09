Каладзе: Иванишвили будет вписан в новейшую историю Грузии поистине золотыми буквами

09.07.2026 15:14





«Я действительно не собираюсь отвечать на спекуляции», — так мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на вопрос журналиста о том, что, согласно утверждению, среди пользователей, поставивших отметку «нравится» под публикацией телекомпании «Имеди» ко Дню независимости 26 мая, было выявлено более 1 500 тролль-ботов. Речь идёт о публикации, на которой вместе с Мерабом Костава и Звиадом Гамсахурдия был изображён Бидзина Иванишвили.



По словам Каладзе, имя почётного председателя партии »Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили будет вписано золотыми буквами в новейшую историю Грузии, поскольку именно он освободил страну от режима »Единого национального движения».



«Я действительно не собираюсь отвечать на спекуляции. Бидзина Иванишвили своими поступками действительно будет вписан золотыми буквами в новейшую историю Грузии. Мы все прекрасно помним, что происходило в стране до 2012 года. Это был не просто режим Михаила Саакашвили. Мы хорошо видели, с какой силой имели дело, и понимали, какие силы стояли за этими внутренними врагами, людьми без родины и агентурной сетью.



Этот человек выступил, вокруг него сплотилась вся Грузия, и в 2012 году страна была освобождена от кровавого режима, который олицетворяли Михаил Саакашвили и »Единое национальное движение».



Разумеется, этот факт не нравится силам как внутри страны, так и за её пределами, которые не оставляют попыток сменить власть и привести к управлению представителей своей агентурной сети, чтобы затем без труда принимать нужные им решения и использовать нашу страну в собственных интересах. Но нельзя забывать одного: сегодня именно грузинский народ принимает решение о том, кто будет находиться у власти и кому доверить судьбу страны», — заявил Каха Каладзе.





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