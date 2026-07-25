Михаил Саакашвили: В Грузию вернулись преступность, отключения света и воды

25.07.2026 16:42





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал сообщение в социальной сети, в котором подверг критике социально-экономическую ситуацию в стране.



«К пятой годовщине моего заключения в Грузию вернулись три моих старых «друга»: преступность, отключения света и отсутствие воды.



Главное – чтобы только Миша не вернулся, говорят они!



А все остальные пусть возвращаются», — написал Саакашвили.



Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА

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