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Михаил Саакашвили: В Грузию вернулись преступность, отключения света и воды


25.07.2026   16:42


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал сообщение в социальной сети, в котором подверг критике социально-экономическую ситуацию в стране.

«К пятой годовщине моего заключения в Грузию вернулись три моих старых «друга»: преступность, отключения света и отсутствие воды.

Главное – чтобы только Миша не вернулся, говорят они!

А все остальные пусть возвращаются», — написал Саакашвили.


Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА
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