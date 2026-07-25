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Михаил Саакашвили: В Грузию вернулись преступность, отключения света и воды
25.07.2026 16:42
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал сообщение в социальной сети, в котором подверг критике социально-экономическую ситуацию в стране.
«К пятой годовщине моего заключения в Грузию вернулись три моих старых «друга»: преступность, отключения света и отсутствие воды.
Главное – чтобы только Миша не вернулся, говорят они!
А все остальные пусть возвращаются», — написал Саакашвили.
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