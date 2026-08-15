Хоштария: Думаю, назрело время провести осенью большую антиоккупационную акцию

15.08.2026 18:04





Этот «торговый акт» был однозначным предательством страны — не просто служением интересам России, а непосредственным выполнением очередного задания России за счёт попрания территориальной целостности нашего государства, — так один из лидеров «Коалиции за перемены», осуждённая Элене Хоштария, оценивает поставку топлива на территорию оккупированной Абхазии.



Как пишет Элене Хоштария в письме, отправленном из тюрьмы, «это была российская спецоперация, осуществлённая вместе с «Грузинской мечтой», и это предательство страны».



«Интересно, кто может поверить, что Путин и Иванишвили со своим Кобахидзе, которые воспринимают людей как инструмент для реализации собственных партийных и личных интересов, которые могут использовать химическое оружие против собственного народа ради сохранения власти, вдруг прониклись чувствами к людям, живущим в Абхазии. Причём настолько прониклись, что Бидзина сорвался и в качестве гуманитарной помощи отправил им бензин. Эти сказки пусть рассказывают кому-нибудь другому. Народ в это не верит.



Когда ты идёшь к оккупационной линии, даже если несёшь 1 кг «конфет» или макароны и молоко, ты проходишь через несколько грузинских блокпостов. Чтобы эти блокпосты тебя пропустили, ты должен позвонить в СГБ и предупредить, что едешь туда. Тебя останавливают, записывают данные удостоверения личности и после определённой задержки либо пропускают, либо нет. Как вы представляете себе, что какой-то бизнес с 300, не говоря уже о 3000 тоннах бензина подъехал к оккупационной линии, сначала грузины его пропустили — «ой, какие вы добрые», — а потом там русские встретили его аплодисментами. Оккупационная сила, которая осуществляет там эффективный контроль и несёт ответственность за всю сложившуюся ситуацию, сидит и наблюдает, как грузины и абхазы преисполняются добром и помогают друг другу в трудные времена. Эти сказки пусть тоже рассказывают кому-нибудь другому.



Факт заключается в том, что это не был никакой гуманитарный акт. Сам Кобахидзе сказал, что это был акт торговли. Акт торговли, который якобы был осуществлён с соблюдением оккупационного закона. Я не знаю, что именно они сделали технически, но точно могу сказать, что когда с Европой шли переговоры об открытии торговли, тогда много дней, недель и месяцев размышляли над тем, как мы можем выстроить такие экономические отношения с нашими оккупированными территориями, чтобы они получили европейские блага и при этом не произошло нарушения территориальной целостности Грузии. По этому вопросу проводилось большое исследование с учётом опыта других стран, и в итоге этот вопрос до сих пор остаётся нерешённым. На фоне этих многоуровневых институциональных и процедурных сложностей вдруг Иванишвили и Кобахидзе приснилось, что такие формы существуют, причём так, что никто из нас об этом не знал. Эти сказки пусть тоже рассказывают кому-нибудь другому.



Этот «торговый акт» был однозначным предательством страны — не просто служением интересам России, а непосредственным выполнением очередного задания России за счёт попрания территориальной целостности нашего государства. Никакой помощи гражданам нашей страны. Это была российская спецоперация, осуществлённая вместе с «Грузинской мечтой», и это предательство страны. Помимо будущего справедливого правосудия на их месте, я бы очень испугалась и украинцев, не говоря уже о западных странах и санкциях.



Думаю, пришло время осенью провести большую антиоккупационную акцию. Конечно, это решат находящиеся на свободе политики, но я думаю, что действительно необходимо, чтобы граждане Грузии показали Путину, Иванишвили и всему миру, что Грузия, какие бы законы ни принимали, не собирается мириться с оккупацией и продолжает бороться с режимом до конца!» — пишет Элене Хоштария.





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