Раквиашвили: Сами русские содействуют русофобию, оккупируя 20 процентов территории Грузи

15.08.2026 18:21





Если бы у нас было порядочное правительство, ему не пришлось бы выдвигать бессмысленные инициативы, чтобы оправдать себя провалом туристического сезона, – заявил член партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили.



По его словам, нет проблемы в том, что населению не нравится страна, которая сама причинила этим людям много плохого.



«Больше всего содействую русофобии сами русские, оккупируя 20% нашей страны. Нет никакой проблемы в том, что нашему населению не нравится страна или народ, которые сделали нашей стране много плохого. Туристов больше пугает то, что перекопали дорогу в центре Тбилиси. Можно много плохого прочитать об Италии, но из-за этого Флоренция не испытывает недостатка в туристах. Если бы у нас было порядочное правительство, ему не пришлось бы выдвигать какие-то бессмысленные инициативы, чтобы оправдать себя провалом туристического сезона.



Наше правительство обладает такой хорошей информацией о планах и действиях «Глубинного государства», что, вероятно, они находятся в прямом контакте, и эта информация обменивается каждый день. Было бы лучше, если бы они сами рассказали нам, кто это «Глубинное государство», кто отдает приказы. Было бы очень интересно узнать, какой представитель «Глубинного государства» приказал Барамидзе сделать это заявление, кто сорвал туристический сезон для грузинских гостиниц. Просто дайте нам знать», — заявил Раквиашвили.





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