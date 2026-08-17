Саакашвили: Сейчас русские спешат перекроить Грузию, и мы должны сделать все возможное, чтобы этому помешать

17.08.2026 13:05





»В Абхазии, а предположительно и в Цхинвальском регионе, поставки топлива являются очень важным признаком и подготовкой к чему-то серьёзному. В ближайшие недели Иванишвили намерен заплатить тот счёт, который Москва предъявила ему за приведение к власти в 2012 году и обогащение на фоне войны в Украине. Уже более четырёх лет Иванишвили получает выгоду из рук России. Помогая России обходить санкции, он удвоил своё состояние», — об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



По словам Саакашвили, «сейчас самое время срочно мобилизоваться и готовиться к действиям».



«По моей информации, в начале августа русские прислали два проекта договоров. Один касается восстановления дипломатических отношений, отказа от договорённостей с третьей стороной, направленных против друг друга (под третьей силой подразумевается Запад), а также два отдельных договора с Абхазией и [Цхинвальским регионом] с признанием их субъектности и гарантией ненападения. Эти договоры были переданы непосредственно Иванишвили.



С российской стороны этот процесс курирует Сергей Кириенко, грузинский МИД вообще не вовлечён в процесс. Иванишвили считает, что именно сейчас наступил удобный момент для подписания этих документов об окончательном предательстве и капитуляции. Народ запуган, наиболее активные участники протестов находятся в тюрьме, оппозиция дискредитирована, Западу не до нас. В срочном порядке идёт идеологическая подготовка к подписанию договора о предательстве. Обвинение Грузии в развязывании войны оформляется ещё более активно, чем раньше, а Георгиевский трактат достали из старого советского нафталина. Все «коц-тролли» в разгар лета мобилизованы для оправдания капитуляции перед Россией.



Заместитель главы администрации президента Путина Кириенко сам в прошлом был связан с Сухуми. В ближайшие недели Кобахидзе ожидают в Москве, чтобы подписать всё это.



Сейчас самое время срочно мобилизоваться и готовиться к действиям, иначе очень скоро мы проснёмся и обнаружим, что потеряли всё. И здесь я хочу сказать то, чего никогда раньше не говорил. По этому вопросу необходимо активно контактировать с рядовыми сторонниками «Грузинской мечты», а также с чиновниками среднего звена. Это такой вопрос, по которому я уверен: движение сопротивления найдёт единомышленников даже среди многих преданных сторонников Иванишвили. Их устраивает нынешний статус-кво, но они также не согласятся на ликвидацию страны. Ведь их мотивация по своей сути всё же отличается от мотивации русского Иванишвили и выросшего под влиянием Попхадзе Кобахидзе.



Наша задача — как минимум добиться того, чтобы до того, как Россия окончательно начнёт перекраивать Грузию, не дать «диктатуре «Грузинской мечты»“ возможности заключить с оккупированными территориями такие документы, пересмотр которых впоследствии будет крайне затруднителен. Сейчас русские спешат заново оформить Грузию, и мы должны всеми способами этому помешать. Если сейчас мы будем пассивными, сегодняшние поколения история запомнит с большим позором», — пишет Саакашвили.







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