За достигнутые результаты и участие в XXV зимних Олимпийских играх будут присуждаться денежные премии

17.08.2026 13:14





Согласно решению правительства Грузии члены олимпийской сборной Грузии, тренеры, медицинский персонал и административная группа получат денежные премии за участие и достигнутые результаты на XXV зимних Олимпийских играх «Милан — Кортина-д’Ампеццо 2026».



Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.



Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе, соответствующие мероприятия по выплате призовых обеспечит Министерство спорта Грузии.



«Призовые за достигнутые результаты и участие в XXV зимних Олимпийских играх распределены следующим образом: обладатели второго места в фигурном катании (парное катание) получат денежную премию в размере 51 000 лари и дополнительную денежную премию в размере 449 000 лари.



За четвёртое место в командном первенстве по фигурному катанию предусмотрена премия в размере 6 800 лари. Кроме того, обладатели четвёртого места в командном первенстве по фигурному катанию получат дополнительную премию в размере 50 000 лари.



Главному тренеру сборной команды по фигурному катанию будет выплачена денежная премия в размере 71 400 лари.



За участие в горнолыжном спорте (слалом/гигантский слалом) предусмотрена дополнительная денежная премия в размере 50 000 лари.



Медицинский персонал олимпийской сборной Грузии получит денежную премию в размере 42 840 лари, а административная группа олимпийской сборной Грузии — 28 560 лари», — говорится в информации администрации правительства.







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