С 1 января 2026 года в Грузии выросли пенсии и соцвыплаты для лиц с ОВЗ

С 1 января 2026 года в Грузии увеличиваются пенсии и социальные выплаты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующие изменения предусмотрены в государственном бюджете на 2026 год.



Согласно документу, возрастная пенсия для граждан младше 70 лет вырастет на 20 лари и составит 370 лари. Пенсионеры старше 70 лет будут получать на 45 лари больше – 495 лари. В поселениях со статусом высокогорных – 444 лари и 594 лари соответственно.



Что касается лиц с ОВЗ, пособия для лиц с резко выраженными формами и детей до 18 лет увеличатся на 45 лари, для остальных категорий – на 20 лари.



В настоящее время пенсия для граждан младше 70 лет составляет 350 лари, а в высокогорных районах – 420 лари. Пенсионеры старше 70 лет получают 450 лари, а в высокогорных поселениях – около 540 лари.





