ГПЦ неоднократно просила власти о помиловании осужденных участников антиправительственных протестов - Джагмаидзе


03.01.2026   13:35


Грузинская православная церковь (ГПЦ) неоднократно обращалась к политическому руководству страны с просьбой о помиловании осужденных участников антиправительственных протестов. Об этом глава службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе сообщил в эфире церковного телеканала «Эртсуловнеби» 31 декабря.

«По поводу заключенных мы трижды поднимали вопрос о возможности освобождния совершивших незначительное преступление, включая Мзию Амаглобели», – заявил Джагмаидзе.

По его словам, данную тему с представителями власти он «дважды» обсуждал лично, а патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) «поднял его непосредственно перед премьер-министром». Тем не менее, «этому вопросу не дали хода».

Никогда прежде в ГПЦ не говорили о коммуникациях с членами правительства по поводу возможного освобождения критиков власти. Джагмаидзе сказал, что Патриархия «не афишировала» это, поскольку не желает, чтобы «любая ее активность воспринималась кем-либо как принадлежащая какой-либо политической стезе».


