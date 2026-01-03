Тамара Меаракишвили: я должна вернуться назад

03.01.2026 16:09





Гражданская активистка Тамаа Меаракишвили, которую ранее задержали в Цхинвали (по обвинению в шпионаже), а затем освободили и перевезли на территорию, контролируемую официальным Тбилиси, в разговоре с телекомпанией Pirveli заявила, что намерена вынести дело за пределы Грузии и сделать всё возможное, чтобы бороться за защиту своих прав.



«Я не покидала Ахалгори даже во время войны. У нас не было войны, но когда около 90% населения уезжает и ты остаёшься в совершенно другой реальности, к этому трудно привыкнуть. Тогда, в 2008 году, я даже не знала русского языка, и при этом я была там не одна – я оставила там и своего 11-летнего ребёнка и продолжила жить. У меня там квартира, родители. Все мои воспоминания связаны с тем местом.



Со мной даже спорили, что я там не родилась, выясняли, на каких основаниях я вообще там находилась, откуда и как я туда попала. А сейчас, когда я уже здесь, мне звонят знакомые и друзья, спрашивают, что мне нужно, советуют, где жить. Два дня я была в одном месте, сейчас меня приютили совершенно незнакомые люди, по просьбе моей подруги.



Я увидела их впервые в жизни, они выделили мне одну комнату. Мне было очень тяжело идти к ним, тем более 31 декабря, я понимала, что они не хотели встречать Новый год с незнакомым человеком в таком положении, но у меня не было другого выхода. В Тбилиси у меня ничего нет, и мне действительно ничего не нужно. Мне нужен лишь временный приют, я должна вернуться назад», — сказала Меаракишвили.



Она вспоминает момент задержания, а также говорит об угрозах и давлении



«Я возила груз из Тбилиси, потом ввели ограничения и запреты. Я поняла, что больше ничего не могу сделать, записала несколько обращений, хотела, чтобы со мной поговорили и объяснили, почему вокруг меня происходит всё это. Я объявила, что если со мной не встретятся, буду вынуждена провести одиночную акцию протеста. Я планировала это на 23-е число, но 22-го вечером меня задержали.



В дверь моей квартиры начали сильно стучать. Я не открыла, подошла и посмотрела – там были трое бородатых мужчин в гражданской одежде. Я испугалась, потому что никого не ждала, так просто не стучат. Я начала звонить друзьям, и один человек успел прийти ко мне в квартиру. Это был бывший прокурор города Цхинвали и нашего района. Вдруг я увидела, как на балкон прыгают вооружённые люди в масках. Впервые за всё время, что я живу в Цхинвали, мне стало по-настоящему страшно — я подумала, что нас убьют: и меня, и моего гостя. В однокомнатную квартиру ворвались более двадцати человек, всего было мобилизовано более ста силовиков, дом был в кольце, на месте были все возможные руководители силовых структур», — рассказывает она.



Её и гостя доставили в изолятор временного содержания, причём гостю также вменяли соучастие в шпионаже, просто за то, что он находился у неё в квартире. Телефон у неё изъяли сотрудники «службы безопасности».



«Они вытащили фото из видео в Instagram – оно там до сих пор есть. Это была свадьба, очень шумная, во дворе, я снимала музыку, и на видео попала какая-то вышка. Я действительно не знала, что это за вышка. Мне сказали, что это местная телекоммуникационная вышка и что якобы грузины могут её повредить или отключить связь, из-за чего может начаться война. Вот в этом, по их словам, и заключалась моя «шпионская деятельность»», — рассказала Меаракишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





