Из-за сложных метеорологических условий ряд туристических объектов временно закрыты для посетителей

03.01.2026 20:37





В связи со сложными метеорологическими условиями ряд туристических объектов будут временно закрыты для посетителей, сообщило Агентство охраняемых территорий Грузии.



Согласно информации, будут закрыты следующие объекты: Сатаплиа; пещера Навенахеви; каньон Окаце; водопад Окаце.



По данным Агентства, пещера Прометея и каньон Мартвили возобновят прием посетителей в обычном режиме с 5 января.















