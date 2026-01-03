Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из-за сложных метеорологических условий ряд туристических объектов временно закрыты для посетителей


03.01.2026   20:37


В связи со сложными метеорологическими условиями ряд туристических объектов будут временно закрыты для посетителей, сообщило Агентство охраняемых территорий Грузии.

Согласно информации, будут закрыты следующие объекты: Сатаплиа; пещера Навенахеви; каньон Окаце; водопад Окаце.

По данным Агентства, пещера Прометея и каньон Мартвили возобновят прием посетителей в обычном режиме с 5 января.






