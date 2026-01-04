|
|
|
10 самых популярных песен на грузинском YouTube в 2025 году
04.01.2026 13:33
Рейтинг YouTube Chart также предлагает список песен, которые чаще всего слушали из Грузии в течение года.
Первое место в рейтинге занимает песня «Telavo» в исполнении Тамар Аладашвили с 6,48 миллионами просмотров.
«BusinessPressNews» представляет десятку самых популярных песен на грузинском YouTube в 2025 году:
"თელავო" (Тамар Аладашвили) - 6.48 млн просмотров;
2. "შენ რა იცი ძვირფასო" (Лука Чохонелидзе) - 6.19 млн просмотров;
3. NINAO (GIMS) - 6.10 млн просмотров;
4. APT. (ROSÉ & Bruno Mars) - 6.02 млн просмотров;
5. "გული გავგზავნე ქვეყნადა" (Важа и Тамар) - 5.70 млн просмотров;
6. "მოგონებები შემომრჩა მარტო" (Шмаги Медзмариашвили) - 5.61 млн просмотров;
7. "ალუბლის ფერი ტუჩები" (ENDI) - 5.33 млн просмотров
8. "საქართველოა" ("Мгзавреби") - 4.81 млн просмотров;
9. "პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა" ( Лука Чохонелидзе) - 4.79 млн просмотров
10. "მიფრინავენ წეროები" (Афродита) - 4.70 млн просмотров
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна