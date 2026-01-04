Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
10 самых популярных песен на грузинском YouTube в 2025 году


04.01.2026   13:33


Рейтинг YouTube Chart также предлагает список песен, которые чаще всего слушали из Грузии в течение года.

Первое место в рейтинге занимает песня «Telavo» в исполнении Тамар Аладашвили с 6,48 миллионами просмотров.

«BusinessPressNews» представляет десятку самых популярных песен на грузинском YouTube в 2025 году:

"თელავო" (Тамар Аладашвили) - 6.48 млн просмотров;

2. "შენ რა იცი ძვირფასო" (Лука Чохонелидзе) - 6.19 млн просмотров;

3. NINAO (GIMS) - 6.10 млн просмотров;

4. APT. (ROSÉ & Bruno Mars) - 6.02 млн просмотров;

5. "გული გავგზავნე ქვეყნადა" (Важа и Тамар) - 5.70 млн просмотров;

6. "მოგონებები შემომრჩა მარტო" (Шмаги Медзмариашвили) - 5.61 млн просмотров;

7. "ალუბლის ფერი ტუჩები" (ENDI) - 5.33 млн просмотров

8. "საქართველოა" ("Мгзавреби") - 4.81 млн просмотров;

9. "პატარა გოგო და პატარა მთაწმინდა" ( Лука Чохонелидзе) - 4.79 млн просмотров

10. "მიფრინავენ წეროები" (Афродита) - 4.70 млн просмотров


