Грузия входит в топ-10 стран мира по количеству праздников и выходных дней

05.01.2026 12:19





Грузия является лидером в Европе и входит в топ-10 стран мира по количеству праздников и выходных дней.

Заметно «уступая» Непалу (35 дней), Ирану и Камбодже (27) и чуть меньше Бразилии и Бутану (21 день) - идёт наравне с Колумбией и Индией - 18 праздничных дней. Этот показатель Грузии является максимальным в Европе.



Производственный календарь включает 18 официальных праздников, работа в которые считается сверхурочной. Пять из них в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье, но в Грузии выходные в таком случае не переносятся.



Список официальных праздников в Грузии в 2026 году следующий:



01.01. – Новогодний праздник

02.01. – Новогодний праздник

07.01. – Рождество Христово

19.01 – Крещение

03.03. - День матери

08.03. – Международный женский день

09.04. – День национального единства

10.04. – Страстная пятница

11.04. – Великая Суббота

12.04. – Пасха

13.04. – день поминовения усопших – второй день Пасхи

09.05. – день Победы над фашизмом

12.05. – день памяти святого апостола Андрея Первозванного

17.05. – День святости семьи и уважения к родителям

26.05. – День независимости Грузии

28.08. – день Успения Пресвятой Богородицы

14.10 - Светицховлоба или Мцхетоба

23.11. - Гиоргоба — день Святого Георгия Победоносца





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





