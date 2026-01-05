|
Грузия входит в топ-10 стран мира по количеству праздников и выходных дней
05.01.2026 12:19
Грузия является лидером в Европе и входит в топ-10 стран мира по количеству праздников и выходных дней.
Заметно «уступая» Непалу (35 дней), Ирану и Камбодже (27) и чуть меньше Бразилии и Бутану (21 день) - идёт наравне с Колумбией и Индией - 18 праздничных дней. Этот показатель Грузии является максимальным в Европе.
Производственный календарь включает 18 официальных праздников, работа в которые считается сверхурочной. Пять из них в 2026 году выпадают на субботу и воскресенье, но в Грузии выходные в таком случае не переносятся.
Список официальных праздников в Грузии в 2026 году следующий:
01.01. – Новогодний праздник
02.01. – Новогодний праздник
07.01. – Рождество Христово
19.01 – Крещение
03.03. - День матери
08.03. – Международный женский день
09.04. – День национального единства
10.04. – Страстная пятница
11.04. – Великая Суббота
12.04. – Пасха
13.04. – день поминовения усопших – второй день Пасхи
09.05. – день Победы над фашизмом
12.05. – день памяти святого апостола Андрея Первозванного
17.05. – День святости семьи и уважения к родителям
26.05. – День независимости Грузии
28.08. – день Успения Пресвятой Богородицы
14.10 - Светицховлоба или Мцхетоба
23.11. - Гиоргоба — день Святого Георгия Победоносца
