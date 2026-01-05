В Тбилисском городском суде проходит рассмотрение по существу дела обвиняемых по событиям 4 октября

В Тбилисском городском суде проходит рассмотрение по существу дела обвиняемых по событиям 4 октября Зураба Чавчанидзе, Владимира Гвелесиани и еще 12 человек.



Обвиняемые присутствуют на сегодняшнем заседании дистанционно из пенитенциарных учреждений, в которые они помещены, так как не удалось обеспечить их этап в суд из-за выходного дня.



Если процесс будет продолжен, на нем будут изучены доказательства стороны обвинения.



Дело рассматривает судья Ромео Ткешелашвили.



Зураб Чавчанидзе использует крайнюю форму протеста, с 21 ноября он объявил голодовку. Как заявила до начала процесса его адвокат, вчера ему стало плохо.



Напомним, что Владимиру Гвелесиани, Серго Мегрелишвили, Зурабу Чавчанидзе, Георгию Руруа, Амирану Долишвили, Антону Варданидзе, Георгию Коркия, Александру Чилачава, Геннадию Купреишвили, Лаше Иванадзе, Левану Джикия, Сулхану Тугуши, Хвиче Гогохия и Рамазу Мамуладзе предъявлено обвинение по статье 19-222-й, часть 2-я, подпункт ,,А» (попытка захвата объекта стратегического и особого значения, совершенная группой лиц) и статье 225-й, часть 2-я (участие в групповом насилии) УК Грузии, за что в качестве наказания предусмотрено до 6 лет лишения свободы.





