Чхаидзе: 70% случаев - это вирус гриппа, среди них ведущий - т.н. гонконгский вирус

Среди лабораторно подтвержденных случаев 70% - это вирус гриппа, и в этих 70% ведущий вирус типа H3N2, т.н. гонконгский вирус. Пока рано говорить, что в стране уже был пик распространения гриппа, - заявил главный медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе на пресс-конференции в «Медиацентре мтавари».



По его словам, «в плане обращаемости, в амбулаторных и стационарных учреждениях она пока не достигла самых высоких цифр».



«В стране продолжается доминация вируса гриппа, а также продолжается преимущество относительно новой формы вируса гриппа типа H3N2. Среди лабораторно подтвержденных случаев 70% - это вирус гриппа, и в этих 70% ведущий вирус типа H3N2, т.н. гонконгский вирус.



Ещё рано говорить о том, что в стране был пик распространения гриппа. Если сравнивать с прошлым годом, больше ли показатель инфицирования, чем в прошлом году, то пока нет, в феврале прошлого года показатель инфицирования был выше, чем сейчас. Пока в стране продолжается высокий показатель инфицирования гриппом, в основном вирусом типа H3N2. В амбулаторных и стационарных учреждениях пока не достиг самых высоких цифр, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом показатель чуть выше», - отметил Чхаидзе.





