Минздрав: Около 400 вынужденно перемещённых лиц в целях содействия самозанятости получат технику и инструменты


06.01.2026   13:13


«Около 400 вынужденно перемещённых лиц в целях содействия самозанятости получат технику и инструменты», — сообщает Министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.

По информации Министерства здравоохранения, цель программы заключается в поддержке профессиональной деятельности вынужденно перемещённых лиц и экомигрантов, а также в создании для них источников дохода.

«Победившие проекты были отобраны комиссией в соответствии с заранее установленными критериями. Участники программы сами выбрали профессиональные инструменты, которые помогут им начать или расширить свою деятельность.

Параллельно с процессом расселения забота о создании дополнительных источников дохода для вынужденно перемещённых лиц является одной из важных составляющих деятельности Агентства по делам ВПЛ и экомигрантов. В направлении обеспечения средствами к существованию ежегодно реализуется множество целевых программ», — говорится в сообщении ведомства.


