|
|
|
Минздрав: Около 400 вынужденно перемещённых лиц в целях содействия самозанятости получат технику и инструменты
06.01.2026 13:13
«Около 400 вынужденно перемещённых лиц в целях содействия самозанятости получат технику и инструменты», — сообщает Министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.
По информации Министерства здравоохранения, цель программы заключается в поддержке профессиональной деятельности вынужденно перемещённых лиц и экомигрантов, а также в создании для них источников дохода.
«Победившие проекты были отобраны комиссией в соответствии с заранее установленными критериями. Участники программы сами выбрали профессиональные инструменты, которые помогут им начать или расширить свою деятельность.
Параллельно с процессом расселения забота о создании дополнительных источников дохода для вынужденно перемещённых лиц является одной из важных составляющих деятельности Агентства по делам ВПЛ и экомигрантов. В направлении обеспечения средствами к существованию ежегодно реализуется множество целевых программ», — говорится в сообщении ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна