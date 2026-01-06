В Грузии создадут ещу одну охраняемую территорию — заповедник Риони

06.01.2026 13:33





В административных границах муниципалитета Самтредия будет создана новая охраняемая территория — управляемый заповедник Риони. Также планируется заново урегулировать вопрос о передвижении судов в морских водах Национального парка Колхети.



Для этих целей правительство подготовило поправки к закону «О создании охраняемых территорий Колхети и управлении ими», который был представлен в парламент ранее, в декабре.



Площадь управляемого заповедника составляет 558 га — это участок реки Риони, где происходит нерест осетровых.



Отмечается, что создание управляемого заповедника увеличит возможности защиты и восстановления популяции управляемого заповедника. Согласно этому же проекту, в территориальных морских водах Национального парка Колхети будет разрешено передвигаться водоплавающим птицам на жидком топливе для проведения исследований.



Также можно будет перемещать рыболовецкое судно грузоподъемностью до 500 тонн со скоростью не менее 4 узлов и не более 9 узлов в соответствии с планом управления национальным парком Колхети или в соответствии с временными правилами.



Проект закона был подготовлен Агентством охраняемых территорий Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





