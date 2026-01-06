7 января в Тбилиси состоится традиционное шествие «Алило»

06.01.2026 17:19





По информации мэрии Тбилиси, в связи с праздником Рождества состоится традиционное шествие «Алило» и 7 января движение по некоторым улицам столицы будет ограничено.



Согласно информации, шествие начнется с площади Первой Республики в 14:00 и продлится до 16:00, в течение этого времени движение автомобилей будет осуществляться по альтернативным улицам.



«От улицы Мераба Костава на улицы Георгия Ахвледиани и Лео Киачели можно будет попасть через улицы Вашловани и Ии Экаладзе. Также автомобили, движущиеся с улицы Реваза Табукашвили в направлении улицы Мераба Костава, вместо площади Первой Республики смогут проехать только по проспекту Руставели.



От площади Первой Республики в направлении площади Свободы движение транспорта будет возможно по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Николоза Бараташвили и Реваза Табукашвили. От проспекта Петре Меликишвили на другие улицы Мтацминда можно будет попасть через улицы Симона Джанашия, Иване Тархнишвили, Тамар Човелидзе и Михаила Зандукели, а затем по улицам Васила Барнова, Якоба Гогебашвили, Маро Макашвили и братьев Какабадзе. В обратном направлении на проспект Меликишвили и на территорию у станции метро «Руставели» можно будет попасть по улицам Грибоедова, Маро Макашвили, Васила Барнова, Михаила Зандукели и Акакия Шанидзе.



Автомобили, движущиеся от станции метро «Руставели» в сторону площади Свободы, смогут передвигаться по проспекту Руставели до пересечения с улицей Георгия Чантурия, а затем по улице Чантурия и правой набережной реки Мтквари.



С 15:00, в течение примерно 30 минут будет полностью ограничено автомобильное движение на площади Свободы. В это время проезд будет разрешен до пандуса у моста Николоза Бараташвили и со стороны проспекта Руставели до улицы Георгия Чантурия. Также будет ограничено движение с улиц Коте Абхази и Шалвы Дадиани в направлении площади Свободы. В это время движение будет разрешено до улицы Георгия Чантурия. В направлении проспекта Руставели передвижение будет ограничено: на улицах Леси Украинки, Арчила Джорджадзе, Чичинадзе, 9 апреля, Антона Пурцеладзе и Ладо Гудиашвили. С площади Свободы шествие продолжится в направлении кафедрального собора Святой Троицы, движение будет поэтапно ограничиваться: на мосту Бараташвили, подъеме Николоза Бараташвили и на площади Авлабари.



При ограничении движения на улице Бараташвили автомобили, направляющиеся в сторону площади Свободы, смогут проехать по правой набережной Мтквари и улице Коте Абхази, а в направлении Авлабари через Сухой мост -по улицам Косты Хетагурова и левой набережной Мтквари.



При ограничениях на площади Авлабари автомобили, движущиеся от проспекта Кетеван Дедопали, продолжат движение по улицам Бочорма и Ялбузи, а также по левой набережной Мтквари, в обратном направлении движение будет возможно через мост Бараташвили и левую набережную Мтквари по тому же маршруту»,- говорится в информации.



Также будет временно изменен маршрут общественного транспорта.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





